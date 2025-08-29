Castello di Padernello tra teatro, storia e gusto: gli eventi da non perdere

Padernello (Brescia) – Tanti appuntamenti nella meravigliosa cornice del castello di Padernello: dimora di origini medievali, che offrirà un settembre all’insegna della cultura, del teatro, della storia e della gastronomia. Il maniero farà da palcoscenico a “Stolen Sisters” , uno spettacolo intenso in programma sabato 6, domenica 7, venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025. La performance, prodotta dalla compagnia Racconti di Scena e dall'Associazione Culturale In Cerca d’Autore per la regia di Maddalena Ischiale, darà voce alle storie di dieci donne coraggios: da Artemisia Gentileschi a Malala Yousafzai, da Franca Viola ad Amelia Earhart – che hanno lottato per la libertà e i diritti, cambiando il corso della storia. Attraverso un cast inclusivo e multiculturale, lo spettacolo immergerà il pubblico nelle vicende di queste “sorelle rubate” alla loro dignità, ma capaci di resistere e farsi sentire.

Oltre al teatro, il castello aprirà le porte del suo affascinante mastio per tre visite guidate esclusive il 13 settembre, 25 ottobre e 15 novembre 2025. Un percorso inedito che, partendo dal ponte levatoio originale, condurrà i visitatori attraverso le sale nobiliari fino alla sommità della torre più alta, cuore difensivo del maniero. Un’opportunità unica per ammirare la pianura dall’alto e scoprire i segreti di un luogo normalmente inaccessibile. A chiudere la stagione estiva, domenica 14 settembre, tornerà l’appuntamento con “Padernello a Tavola”: una cena itinerante in tre turni (19:00, 19:45 e 20:30) tra le vie dell’antico borgo, all’insegna della valorizzazione dei sapori e della cultura enogastronomica del territorio. Tutti gli eventi sono da prenotare sul sito del castello