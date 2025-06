Massimo Bossetti di nuovo in televisione: sarà il primo ospite di “Belve Crime” di Francesca Fagnani

Milano – Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai Due debutta “Belve Crime”, il nuovo spin-off del celebre programma di Francesca Fagnani. Sarà l’occasione di ascoltare protagonisti e colpevoli di alcune delle vicende di cronaca nera che hanno segnato la storia recente italiana, con un primo appuntamento che promette di far discutere: l’ospite sarà infatti Massimo Bossetti, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Bossetti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio nel 2010 della tredicenne di Brembrate di Sopra, nella Bergamasca. Una vicenda giudiziaria che ha tenuto banco per anni e che ha visto Appello e Cassazione confermato la sentenza della corte d’Assise di Bergamo. Nonostante le condanne definitive, Bossetti si è sempre dichiarato innocente.

Per Bossetti si tratta di un’occasione unica. Sarà per lui un’occasione per poter raccontare in modo approfondito la sua vicenda, a un anno di distanza dalla pubblicazione del contestatissimo documentario Netflix sulla vicenda. L’intervista, realizzata nel carcere di Bollate (Milano), vedrà Fagnani confrontarsi con un detenuto che mantiene ferma la sua posizione di innocenza nonostante le condanne definitive. Senza mai sottrarsi alle domande di Fagnani, in un confronto teso e serrato, Bossetti avrà modo di esporre la sua versione dei fatti in un contesto televisivo di primo piano.

La formula del programma prevede anche la presenza di Stefano Nazzi, giornalista del Post specializzato in cronaca nera. Nazzi avrà il compito di tratteggiare le loro storie e raccontare con il suo stile le loro vite, introducendo ogni ospite prima dell’intervista condotta da Fagnani. Nazzi, è autore di libri e del podcast di successo “Indagini”. Il programma, prodotto da Fremantle, rappresenta un’evoluzione naturale del format “Belve”, estendendo il suo raggio d’azione al mondo della cronaca nera.

La scelta di inaugurare il programma con il caso Bossetti non è casuale: il delitto di Yara Gambirasio ha rappresentato uno degli episodi di cronaca nera più seguiti degli ultimi decenni, catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica per anni.