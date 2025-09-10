Tiene il corpo della madre “mummificato” in casa per un anno: la macabra scoperta a Bergamo

Bergamo, 10 settembre 2025 – Mai avrebbero immaginato di trovarsi davanti a una scena raccapricciante. I poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati in casa, in un appartamento di via De Gasperi, zona Conca Fiorita, hanno trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna centenaria: Francesca Pettinato. In quella casa, con lei, c’era anche la figlia di 60 anni la cui posizione è al vaglio delle forze dell’ordine. Intorno a loro sporcizia, rifiuti e incuria.

La terribile scoperta oggi pomeriggio. Dalle prime informazioni pare che da tempo i residenti lamentavano un odore nauseante che appestava l’intero condominio. Intorno alle 14, alla centrale operativa della Polizia locale di Bergamo è arrivata anche la chiamata del figlio dell’anziana. Agli operatori ha detto di abitare a Genova e di essere preoccupato per i mancati aggiornamenti sulle condizioni dell’anziana madre. Ha inoltre fatto presente di non potersi spostare con facilità dal capoluogo ligure, perché ha una figlia con disabilità grave.

Anche l’amministratore del condominio ha provato a mettersi in contatto con le occupanti dell’appartamento, senza successo. Così, sul posto, sono stati inviati gli agenti della Polizia locale, gli uomini della Squadra mobile della e i vigili del fuoco per un accertamento. Quando sono entrati, hanno trovato in camera da letto sotto le coperte il cadavere mummificato dell’anziana. E, in un’altra stanza, come se nulla fosse, la figlia 60enne, che alla vista degli agenti non avrebbe proferito parola.

Ha soltanto dichiarato che la madre sarebbe morta il 17 settembre 2024 per cause naturali. Francesca Pettinato, nata il 27 luglio del 1923, oggi avrebbe avuto 102 anni. Ora bisogna capire come mai la figlia non ha mai avvisato nessuno per tutto questo tempo. Nel pomeriggio la 60enne è stata presa in carico dal personale sanitario e accompagnata nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Alle domande degli inquirenti avrebbe risposto in modo vago, confuso. La salma della madre è a disposizione del pm di turno che aprirà un fascicolo e disporrà un’ispezione cadaverica. L’appartamento è sotto sequestro.