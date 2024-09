Maltempo a Bergamo e provincia, esonda il torrente Morla: strade allagate. Detriti sulla Strada Statale della Val Seriana

Bergamo, 9 settembre 2024 – Alba sotto un acquazzone nella Bergamasca. Dopo una domenica grigia e piovosa, anche lunedì mattina il maltempo non ha dato tregua: alle 5 un forte temporale si è abbattuto sulla città capoluogo e su tutta la provincia, oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Ma in giornata la situazione meteo dovrebbe migliorare con il ritorno del bel tempo.

A Bergamo, il torrente Morla in Borgo Palazzo è in piena ed è esondato in via Baioni. Allagamenti anche in Borgo Santa Caterina e nella zona dello Stadio per cantine e androni invasi dall’acqua.

Maltempo nella Bergamasca, strada chiusa da Albino verso Nembro (Foto Facebook Jacqueline Buttinoni)

Situazione simile nelle valli: sulla Strada Statale 671 della Val Seriana sono segnalati detriti e acqua in mezzo alla carreggiata, mentre in località Senda a Clusone la strada è nuovamente franata nella zona della palestra Tiger.

In Val Brembana erano stati segnalati alberi caduti sulla carreggiata già nella serata di domenica, con i Vigili del fuoco in azione per liberare la strada e ripristinare la viabilità interrotta.