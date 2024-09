Maltempo nel Bresciano, frana sulla Sp 9 a Gargnano: strada chiusa. Danni al Museo della Carta a Toscolano Maderno

Brescia, 9 settembre 2024 – Maltempo nel Bresciano: pioggia e temporali si sono abbattuti nella notte e all’alba di lunedì anche nelle provincie di questa zona, causando numerosi disagi con diversi smottamenti soprattutto tra la Valsabbia e il lago di Garda.

L’allerta per il maltempo era stata lanciata ieri da Regione Lombardia, che aveva segnalato un rischio per il Bresciano per temporali e dissesti idrogeologici. In via precauzionale, già ieri la Provincia di Brescia aveva deciso di chiudere la Sp 88 a Paspardo, interessata da frane nelle scorse settimane. La strada è stata riaperta alle 11 di questa mattina, dopo le valutazioni tecniche del Broletto.

Sul Garda, a Villa di Gargnano all’alba è esondato il torrente Gamberera, riversando decine di metri cubi di fango sulla strada e negli spazi esterni di alcune case in riva al lago.

È inoltre stata disposta la chiusura della Sp 9 a Gargnano (Km 13) per una frana scesa a valle della strada che ha portato con sé parte della carreggiata.

Non solo, la pioggia ha causato danni anche al Museo della Carta, nel complesso di Maina Inferiore, in Valle delle Cartiere a Toscolano. Alcuni locali del percorso di visita sono allagati e la struttura è temporaneamente inagibile. “Il Museo è stato colpito da un’alluvione – ha reso noto l’Amministrazione comunale sul suo profilo Facebook – e resterà chiuso fino a data da destinarsi”.