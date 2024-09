Maltempo, crolla muro sui binari a Besana Brianza: soccorsi 60 passeggeri di un treno

Monza, 9 settembre 2024 – Brianza flagellata nuovamente dal maltempo: decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari a partire dalla tarda serata di domenica all’alba di lunedì.

Già ieri sera, a Monza i volontari della protezione civile avevano disposto la chiusura del ponte delle Grazie Vecchie nei pressi del Parco, dove il Lambro è esondato: “Dopo le intense piogge di oggi - si leggeva nel sito del comune - Tecnici e volontari hanno costantemente monitorato la situazione dei ponti in città, soprattutto nel tardo pomeriggio, in occasione del colmo di piena del Lambro: gli invasi di Inverigo e di Costamasnaga hanno contribuito a ridurre la portata del fiume, che è esondato solo parzialmente all'interno del Parco di Monza. Per questo motivo, anche nella giornata di domani, la zona della Valle dei Sospiri, all'interno del Parco, sarà inagibile e resterà chiuso l'ingresso delle Grazie Vecchie”.

Disagi anche sulla linea ferroviaria del Besanino. Nella frazione di Villa Raverio a Besana Brianza, 6 0 persone sono state fatte scendere dai soccorritori dal treno, a causa di uno smottamento di un muro sulla linea ferroviaria. Le persone sono poi state affidate al personale Rfi per organizzare dei bus sostitutivi.

Tre famiglie state soccorse dai pompieri a causa dell'esondazione del Rio Brovada, affluente del fiume Lambro, a Triuggio, perché rimaste bloccate all'interno delle loro abitazioni.

Maltempo in Brianza, Brovada fatica a contenere l’acqua, cantine e garage allagati, famiglie bloccate in casa senza luce (Foto facebook Cristina Milella)

Per tutta la giornata di oggi proseguiranno intanto le opere di prosciugamento di box e piani bassi.