Maltempo, Molteno sommersa: evacuate trenta famiglie. Il sindaco: “Situazione drammatica”

Molteno (Lecco), 9 settembre 2024 – “Una situazione davvero drammatica”. A parlare è il sindaco di Molteno Giuseppe Chiarella. Il paese brianzolo ieri sera è stato sommerso da un'ondata d'acqua, dal cielo, per la pioggia battente, e da terra, perché sono esondati i torrenti Bevera e Gandoglio che lo attraversano.

Un'auto sommersa a Molteno

Evacuate 30 famiglie

Sono state evacuate d'urgenza una trentina di famiglie che abitano in case completamente allagate. Tra loro anziani, diversamente abili e bambini. Per aiutare gli sfollati a lasciare le loro abitazioni sono intervenuti i vigili del fuoco in gommone, sebbene poi non sia stato necessario utilizzare mezzi nautici. “La notizia positiva è che tutti stanno bene e siamo riusciti a prestare assistenza alle persone anziane e invalide. - prosegue il primo cittadino. Restano gravi i danni che hanno colpito in particolare i cittadini di via Roma, via XXV Aprile, via Alcide De Gasperi e via Pastore”. Quasi tutti hanno trovato ospitalità da partenti e amici. Solo i componenti di due nuclei familiari sono stati temporaneamente alloggiati in palestra, trasformata in centro di accoglienza con il posizionamento di diverse brandine. La situazione ora sta lentamente migliorando, ma diverse aree risultano ancora interdette e in molti posti manca la corrente elettrica. “I tecnici hanno già preso in carica la problematica ma si chiede pazienza nell’attenderne la risoluzione, essendo molti gli interventi in corso”, spiegano dal Comune.

Brianza allagata

L'onda lunga del maltempo sta provocando problemi pure alla circolazione ferroviaria. La Besanina, la linea Lecco – Milano via Molteno e Monza, è interrotta per uno smottamento tra le stazioni di Villa Raverio e Carate-Calò.

Chiusa pure la nuova Lecco - Ballabio, il Raccordo per la Valsassina della Statale 36, a causa di una colata di fango che ha travolto la carreggiata nello stesso punto dove si è verificata una frana nel dicembre 2022 e dove sono ancora in corso i lavori di ripristino. Sulla vecchia Lecco – Ballabio, la Sp 62, l'unica alternativa diretta tra i centri dell'Altopiano e il capoluogo, dove è stato un senso unico alternato regolato con un semaforo, il traffico risulta completamente paralizzato. Si contano i danni anche altrove e sono ingenti: molti i dissesti, gli allagamenti, gli alberi crollati e le auto danneggiate. A Casatenovo è crollato il tetto dell'auditorium delle scuole medie. I vigili del fuoco hanno risposto a centinaia di richieste di aiuto e di intervento e sono ancora all'opera per prestare soccorso a chi ha bisogno.