Città Alta assediata dagli scooter. Intralci a pedoni e carrozzine. Il Comune: vertice sulle soste

Assediata dal motorini. Con l’arrivo delle serate estive Città Alta viene presa d’assalto da migliaia di giovani che raggiungono in motorino il borgo medievale, soprattutto gli spazi estivi aperti lungo gli spalti delle Mura. Gli stalli, però, sono troppo pochi per contenere il gigantesco afflusso. Così, non trovando posto i ragazzi lasciano lo scooter dove capita: ai bordi della strada e nelle aiuole e persino sul marciapiede lungo le Mura. Le colonne di moto arrivano fino in via Osmano, e le soste selvagge non mancano, in particolare quelle sul percorso pedonale del vialone, con annessi intralci al passaggio, a scapito soprattutto delle persone con disabilità in carrozzina o delle famiglie con passeggini. E c’è anche chi, per arrivare o andarsene con la moto, scorrazza in sella sulle Mura. Con il problema dell’inquinamento - anche acustico - sollevato più volte anche dai residenti. Un problema, quello delle moto in sosta selvaggia in Città Alta, che si ripete ogni estate. La situazione più difficile si sta registrando allo Spalto di San Michele, dove la sosta selvaggia sta creando disagi.

Nel fine settimana centinaia di persone si sono date appuntamento sul grande spiazzo verde all’inizio del viale delle Mura in Città Alta per una serata di divertimento in compagnia, tra musica, cibo e qualche bibita fresca da bere. Con loro, però, altrettante moto, ammassate. Comportamenti che il Comune di Bergamo, come avvenuto anche in passato, torna a osservare con attenzione, annunciando controlli mirati della polizia locale. "L’invito – sottolinea il vicesindaco e assessore al Commercio Sergio Gandi – è a parcheggiare negli stalli o di raggiungere Città Alta a piedi o con i mezzi. Chi parcheggerà male, sarà oggetto di sanzione e rischierà di essere multato. Chiederei a tutti di mettersi una mano sulla coscienza, anche per evitare polemiche dopo che si è ricevuta la multa, come è già capitato diverse volte. Prima del divertimento e dello svago, viene la sicurezza stradale. Quello della sosta è un tema molto attenzionato sul quale a breve faremo una rionione"

Michele Andreucci