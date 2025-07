Ciserano, va via di casa e abbandona i cani per giorni sotto il sole: salvati dalla Polizia locale

Bergamo – Un episodio di abbandono e inciviltà è avvenuto a Ciserano, nella Bergamasca, dove un proprietario ha lasciato i suoi due cani in giardino per diversi giorni mentre si trovava in un’altra regione. Gli animali, ridotti in condizioni precarie, sono stati salvati dalla Polizia locale che ha successivamente denunciato il responsabile per abbandono di animali.

La drammatica situazione è emersa grazie all’attenzione di alcuni residenti che hanno dato l’allarme. Quando gli agenti della Polizia locale, guidati dalla comandante Carolina Vendramini, sono arrivati sul posto, si sono trovati davanti a uno scenario allarmante: i due cani erano stati lasciati nel cortile in condizioni inaccettabili.

Il tentativo di contattare telefonicamente il proprietario si è rivelato vano. L’uomo si è categoricamente rifiutato di fare ritorno per aprire l’abitazione, costringendo le forze dell’ordine a intervenire con la forza per superare il cancello della proprietà.

Le condizioni di salute degli animali hanno richiesto un intervento immediato: uno dei cani ha dovuto essere trasportato con urgenza presso una clinica veterinaria per ricevere le cure mediche necessarie, mentre il secondo è stato preso in carico dalla Lav, che ora sta cercando una famiglia adottiva disposta a offrirgli l’affetto che merita.

“Abbiamo registrato questo episodio di incuria che è molto spiacevole e grave da parte del proprietario. Ringrazio i cittadini che hanno segnalato e gli agenti di polizia locale per essere intervenuti al meglio per il benessere dei poveri animali. Tenere un animale è un piacere ma comporta anche responsabilità di cura”, ha dichiarato il sindaco di Ciserano Caterina Vitali.

L’assessore alla Sicurezza Enea Bagini ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e cittadini: “Come amministrazione comunale abbiamo lavorato per creare un rapporto di prossimità con i cittadini e questi sono dei risultati tangibili di presenza e assiduo controllo del territorio”.

La Polizia locale ha espresso gratitudine al “Rifugio del cane di Seriate” e alla Lav per la preziosa collaborazione nell’operazione di soccorso.