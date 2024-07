Due lupi attaccano in pieno giorno un gregge in alta Valle Seriana: paura e rabbia del pastore

Castione della Presolana (Bergamo), 24 luglio 2024 - Il lupo è tornato a fare la sua comparsa sugli alpeggi dell'alta Valle Seriana. e precisamente sui pascoli dell'Alpe Olone, a circa 1.700 metri di quota a monte della località Rusio di Castione della Presolana, sul sentiero che sale verso il rifugio Rino Olmo.

E' successo nel tardo pomeriggio di lunedì, quando due esemplari hanno aggredito un gregge, mordendo un paio di agnelli e facendone sparire un altro.

L'episodio è avvenuto al calar del sole, davanti agli occhi sbigottiti e alla rabbia del pastore. "Era appena finito il temporale - ha detto l'uomo – quando le greggi si sono precipitate verso di me.. Inizialmente ho pensato che fossero state spaventate da alcuni camosci, ma osservando un centinaio di metri più in basso ho visto distintamente due lupi. Ho iniziato a urlare correndo verso di loro, ma nel frattempo avevano già preso un agnello a testa: uno lo hanno abbandonato ormai senza vita, mentre con l'altro si sono dileguati tra la vegetazione e sono spariti”.

Già la scorsa estate le stesse greggi erano state oggetto di un'altra predazione in Alpe Rigada, a monte della località Valzurio.

La disponibilità del cibo in quota, tanto per le greggi quanto per gli ungulati selvatici, induce anche i lupi ad abbandonare le aree antropizzate di fondovalle a favore di quelle alpestri, meno soggette alla presenza umana.

In totale in Lombardia oggi si segnala la presenza di più di 100 lupi in 21 branchi.

Le prime segnalazioni nella Bergamasca sono dei primi mesi del 2017, ma il primo branco immortalato ufficialmente con una fototrappola risale all'ottobre del 2023 tra l'alta Valle Seriana e la Val di Scalve.

"Per noi - sottolineano alcuni pastori - la presenza di questi lupi rappresenta un grosso problema. Non possiamo permetterci di perdere capi del nostro gregge, il danno economico è enorme. Ormai noi allevatori abbiamo paura a muoverci in estate sulle montagne con i nostri animali perchè abbiamo paura di essere attaccati”.

Gli agenti della polizia provinciale, che in questi mesi hanno effettuato diverse battute sul territorio, rassicurano però abitanti e pastori. "Certo, bisogna fare attenzione. Ma in genere il lupo è un animale che non aggredisce l'uomo, lo evita”.