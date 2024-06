Sciacallo dorato, avvistamento eccezionale nel Bosco tondo di Casirate d’Adda

Bergamo, 8 giugno 2024 – Eccezionale avvistamento nella Bergamasca. In un 'area boscata di circa 39mila metri quadrati di risorgive, il cosiddetto ‘Bosco tondo’, di recente passato in proprietà al Comune di Casirate d'Adda, è stato avvistato un esemplare di sciacallo dorato. E’ accaduto per ben per tre volte nel giro di 20 giorni, grazie a una fototrappola collocata da un insegnante naturalistico, collaboratore del Wwf Bergamo-Brescia, nell'ambito di un monitoraggio della zona.

Un evento rarissimo. In Lombardia l'animale è stato segnalato poche volte, nella zona di pianura bergamasca di Casirate è la prima segnalazione in assoluto, mentre per il territorio bergamasco è il secondo avvistamento della storia, dopo quello sulle Orobie di qualche anno fa.

“Lo sciacallo dorato - spiega il Wwf - è una specie protetta che raramente supera i 15 chilogrammi e non rappresenta un pericolo né per l'uomo né per animali da fattoria. Si nutre di invertebrati, frutta, uccelli, rettili e piccoli mammiferi e anche di rifiuti abbandonati dall'uomo. E' arrivato in Italia dall'Europa dell'est, insediandosi di recente in Friuli. Ha un valore naturalistico eccezionale per l'ambiente di pianura”. L'animale, che predilige aree umide o aste fluviali, tende ad evitare le zone abitate dai lupi.