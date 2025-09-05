Da Edimburgo a Sarnico per tentare l’impresa: Kate Gilliwood e la traversata del lago di Iseo

Sarnico (Bergamo), 5 settembre 2025 – Il lago d’Iseo oggi sta ospitando il tentativo, per la prima volta effettuato da una donna scozzese, di compiere la traversata del lago d’Iseo da Sarnico a Pisogne, lungo il percorso progettato dal compianto atleta Federico Troletti, scomparso ad aprile a causa di un incidente stradale causato da un comportamento scorretto alla guida.

La protagonista del tentativo è la 59enne Kate Gilliwood, che sta misurandosi con diversi laghi europei. Il primo è stato quello di Nancy, in Francia: lungo 15 chilometri. Questa volta di chilometri dovrà nuotarne quasi 25, seguendo tutta la riva bergamasca. A supportarla è il Gruppo Sommozzatori di protezione Civile di Iseo.

"Kate Gilliwood ci ha contattato due anni fa –spiega Milena Barbieri, segretaria del gruppo presieduto da Nereo Gotti – e subito ci siamo entusiasmati. La preparazione è durata 24 mesi, seppur con alcune interruzioni”. Kate, accompagnata da sua moglie e da sua sorella, è partita alle 8.10 di questa mattina, in muta. L’acqua ha, attualmente, una temperatura di 22 gradi. Alle 10 stava transitando davanti a Predore. Il suo itinerario prevede il passaggio davanti ad alcuni dei luoghi più pittoreschi del Sebino, che amministrativamente appartiene alle province di Brescia e Bergamo.

Kate non solo ha nuotato davanti al lungolago di Sarnico e alle sue meravigliose ville liberty, ma alle 11 aveva già superato i tassodi di Predore, la villa romana e il bellissimo lungolago di Gallinarga di Tavernola Bergamasca. Nel pomeriggio passerà in alcuni luoghi iconici come i “Bogn di Zorzino” e l’”Orrido di castro”, famosi in tutta Italia per il colore suggestivo delle acque e per la vegetazione rigogliosa, che qualcuno paragona alla Thailandia. Non mancherà il passaggio davanti a Lovere e a Costa Volpino, dove ha sede la Navigazione Lago d’Iseo e dove, proprio oggi, alle 17, tornerà in servizio la Motonave storica Iseo, che ha 120 anni ed è stata completamente rimessa a nuovo.

L’arrivo di Kate, scozzese di Edimburgo, è previsto attorno alle 18 al Bar Miralago in piazza Alpini 2 a Pisogne. Durante il tragitto è assistita da barche e canoisti, che portano anche lo staff di famiglia. La sua impresa, per potere essere omologata, prevede che non si appoggi alla barca e che si nutra in acqua, tramite una apposita borraccia contenente liquidi nutritivi. Kate nuota, per conservare le energie, a circa 3 chilometri l’ora. All’arrivo i Sommozzatori di Protezione Civile di Iseo le doneranno una maglia appartenuta a chi ha “inventato” la traversata in senso lungitudinale del lago: l’ex poliziotto Federico Troletti, non solo atleta, ma grande organizzatore di eventi sportivi natatori e non solamente: uno dei pochi ad aver attraversato tre grandi laghi lombardi.