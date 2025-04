Federico ‘Denver’ Troletti morto nell’incidente a Pian Camuno: il lavoro nella polizia, la passione per il nuoto e la moto

Pian Camuno (Brescia), 22 aprile 2025 – Federico Troletti, conosciuto ai più con il soprannome di Denver, è morto in un incidente stradale a Pian Camuno, in Valle Camonica. L’uomo si è schiantato contro un furgone sulla Sp 510 e non ha avuto scampo.

Il lavoro

Federico ‘Denver’ Troletti aveva 48 anni compiuti pochi giorni fa ed era residente a Malegno, nel Bresciano. È stato agente nella Polizia di Stato, passato poi ai ruoli civili: era stato poliziotto della stradale, in servizio a Iseo. Ora lavorava nell'ufficio passaporti al Commissariato del Carmine.

La passione per lo sport

Come si legge sul sito internet federicotrometti.it, fin da piccolo pratica innumerevoli attività sportive come il nuoto, lo sci, la mountain bike, la camminata in montagna, l'arrampicata, il karate e il tennis. Tutte attività sportive abbandonate in età adolescenziale e successivamente riprese nell'età più adulta soprattutto con il nuoto e la mountain bike, con estrema passione.

Il grande amore per il nuoto

Grande sportivo, era un provetto nuotatore e negli anni ha partecipato a numerose competizioni, tra cui la Traversata del Lago Maggiore 60 km, la traversata del Lago d’Iseo by night; la Traversata del lago di Garda 54 km.

Non solo, Troletti ha anche ideato eventi sportivi di grandissimo richiamo. Nel 2007 ha organizzato il "1° giro di Monte Isola a nuoto", un percorso di 10 km circa in acque libere intorno all'isola lacustre popolata più grande d'Europa nel lago d’Iseo. Coinvolgendo altri sei amici il 1 settembre 2007 ha dato così vita a una manifestazione che negli anni successivi è diventata ambita e di successo.

Nel 2008, Troletti ha spinto fortemente per fondare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Camuna Acquatica, con la quale poter organizzare meglio la manifestazione del giro a nuoto di Monte Isola. Alla Camuna Aquatica dedicherà molte energie tempo e passione per farla crescere. Nel 2013, ha puntato tutto su se stesso, sia come atleta che come organizzatore. È così nata così l'idea – che si è concretizzata l’anno seguente – del Federico Troletti Team e del Team dei Kaimani.

La moto

Federico ha perso la vita in un incidente in moto. Con la sua due ruote viaggiava spesso, come dimostrano numerose fotografie pubblicate sul suo profilo Facebook: in una è in riva al lago, in un’altra al passo Gavia e in un’altra ancora al Mortirolo. Ma sono tante e lui è spesso il protagonista da solo o in compagnia di amici.

L’incidente

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, pare che la motocicletta sulla quale viaggiavano il 48enne e una donna stesse svoltando verso la SS42 al bivio per Bergamo e Darfo, quando si è scontrata contro un furgone. Nell’urto i motociclisti sono stati disarcionati dalla due ruote e l’uomo alla guida è finito contro il guardrail dove è rimasto incastrato ed è morto sul colpo.