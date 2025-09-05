Tragedia a Charvensod, morto in moto il bergamasco Cristian Toninelli

Bergamo, 5 settembre 2025 – Tragedia a Charvensod, piccolo comune di 2mila abitanti della Valle d’Aosta, dove oggi un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio. Il drammatico schianto si è consumato oggi, venerdì 5 settembre, intorno alle 18.

La vittima è un uomo di origine lombarde. A perdere la vita è stato Cristian Toninelli. L’uomo, di 50 anni, secondo quanto riferito era nato in provincia di Bergamo ma da qualche tempo si era trasferito. Stando alle prime informazioni Toninelli da qualche anno viveva ad Aosta.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. In base alle prime informazioni il 50enne con la sua moto si sarebbe schiantato contro un'auto per cause ancora da accertare. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 ma per il centauro bergamasco non c’è stato nulla da fare. Le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri.