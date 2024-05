Incidente a Gorle, scontro tra auto e moto: ferito 41enne

Gorle (Bergamo), 9 maggio 2024 – Un uomo di 41 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente che si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16,30, in via Roma, a Gorle, nella Bergamasca. L’uomo, che viaggiava il sella alla sua moto si è scontrato con una vettura. Uno schianto tremendo che ha fatto finire il centauro a terra, con un grave trauma all’addome e a una gamba. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze e un’automedica. Illeso ma sotto choc il conducente della vettura. Sul posto per regolare il traffico e per eseguire i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale, cui spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e valutare le responsabilità.

Un altro incidente grave si è verificato ieri mattina a Cividate del Piano, sempre sulle strade della Bergamasca. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra un’auto e un furgone sulla SP101: si tratta di due uomini di 44 e 49 anni, ricoverati in codice giallo. Il passeggero del furgone ha riportato traumi al volto e ad un braccio, mentre il conducente è rimasto ferito al torace e a una gamba.