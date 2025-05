Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il panettone arriva da Bergamo: “La ricetta è quella tradizionale, ma nell’impasto c’è un ingrediente che lo rende più leggero”

Per una decina di anni ha lavorato ad Artigiano in Fiera, "nel 2012 ho deciso di dedicarmi all’azienda di famiglia, quella fondata nel 1960 da mio nonno paterno. Oggi siamo alla terza generazione e portiamo il nostro marchio in giro per tutto in mondo con panettoni e colombe". E’ il racconto di Roberto Marchesi, 45 anni, titolare del Panificio Marchesi di Bergamo, vincitore dei premi miglior panettone della Lombardia 2015 e 2022 al contest Panettone Day, che ha portato in fiera il panettone destinato a diventare uno dei simboli delle Olimpiadi e dei simboli delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

La storica insegna bergamasca, ha infatti ottenuto la prestigiosa licenza ufficiale dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per la realizzazione dei dolci celebrativi dei Giochi. Panettoni artigianali che raccontano l’eccellenza e la passione che da decenni contraddistinguono il Panificio Marchesi, ma anche una tradizione dolciaria italiana. Sarà proprio il lievitato anche in versione cioccolato fondente e veneziana mandorlata, a vestire i colori e i loghi di Milano-Cortina 2026, diventando ambasciatori del gusto italiano durante l’evento sportivo mondiale.

"La ricetta è quella tradizionale, ma nell’impasto abbiamo aggiunto un ingrediente che lo rende ancora più leggero", aggiunge Roberto. Le confezioni dei dolci ufficiali sono un omaggio visivo ai Giochi, sfoggiando l’immagine coordinata e i simboli olimpico e paralimpico. Anteprima d’Estate è un’occasione per assaggiare e acquistare il panettone. Con l’acquisto si sosterrà il Movimento olimpico e paralimpico e lo sport italiano.