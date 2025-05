Bergamo, 30 maggio 2025 – Otto mezzi rubati e attrezzi da scasso trovati nella riserva naturale del Parco del Serio.

Romano di Lombardia, trovati veicoli rubati al Parco del Serio: all’interno materiale da scasso (Foto Polizia Locale)

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato al contrasto dei reati predatori, gli agenti della Polizia Locale del Distretto della Bassa Bergamasca orientale hanno scoperto un vero e proprio deposito di veicoli rubati all’interno del Parco del Serio, nel territorio comunale di Romano di Lombardia.

In totale, sono stati rinvenuti otto veicoli di provenienza furtiva, di cui sei autocarri cassonati e due autovetture, tutti rubati nel corso del mese di maggio in diverse località del nord Italia. Non solo, a bordo dei mezzi è stato rinvenuto materiale che fa pensare a un utilizzo operativo per la commissione di furti e rapine.

Parco del Serio, Polizia Locale trova veicoli rubati e attrezzi da scasso

All’interno dei mezzi gli agenti hanno infatti trovato un vasto assortimento di strumenti da effrazione, tra cui picconi, mazze, trapani, flessibili, catene e chiodi a quattro punte, probabilmente destinati a danneggiare i pneumatici delle pattuglie delle forze dell’ordine in caso di inseguimento. Un vero arsenale pronto per l’uso, che dimostra l’elevato grado di organizzazione della banda coinvolta. Non solo: alcune targhe dei veicoli risultavano contraffatte, altre invece erano state sostituite con targhe di Paesi europei, a testimonianza di un tentativo di ostacolare l’identificazione dei mezzi e di rendere più difficile il lavoro degli investigatori.

I veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari, mentre l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro. Sono ora in corso approfondite indagini per identificare i responsabili dell’utilizzo e della gestione dei mezzi ritrovati. Gli investigatori stanno lavorando per verificare eventuali collegamenti con furti o altri reati avvenuti recentemente nella zona. Il ritrovamento rappresenta un’importante battuta d’arresto per le attività di microcriminalità sul territorio.