Clusone, bambina di 8 anni morta in incidente tra auto. Feriti anche il fratello e la nonna

Clusone (Bergamo) – Tragedia nella notte a Clusone, in provincia di Bergamo. Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale tra due auto la notte scorsa sulla ex statale 671. L’allarme è scattato ieri notte, poco dopo le 22.30 di martedì 7 maggio, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta. Stando alle prime informazioni l’impatto è stato frontale e molto violento. Dei due mezzi coinvolti non resta che un ammasso di lamiere.

L’impatto ha coinvolto la Seat Ibiza su cui viaggiava la bimba (insieme alla nonna – alla guida – e al fratello poco più grande) e una Bmw, con a bordo un uomo di 47 anni e una donna di 60, feriti gravemente. Da accertare cosa abbia portato al drammatico schianto. Come riferito da Areu sul posto sono intervenuti due elicotteri, due automediche e tre ambulanze oltre ai mezzi dei vigili del fuoco. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della compagnia di Clusone, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Il bilancio finale è drammatico. La piccola è deceduta sul posto. Ferito il fratello di nove anni, che ha riportato la frattura del femore. Due degli adulti coinvolti sono rimasti feriti in maniera grave. La strada è rimasta chiusa quasi tutta la notte e poi riaperta al traffico. All'origine dello scontro potrebbero esserci una distrazione o un problema legato alla pioggia che la notte scorsa cadeva in tutta la zona.