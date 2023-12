Bergamo: scaglia petardi contro i passanti, denunciato minorenne

Bergamo, 31 dicembre 2023 – A poche ore da San Silvestro la passione per i botti e le loro esplosioni costa cara a un quindicenne tunisino. Il giovane, infatti, è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a lanciare petardi contro i passanti e, non contento, anche contro i poliziotti intervenuti per cercare di calmarlo.

Il ragazzo è stato bloccato in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. Si trovava qui con alcuni amici e in un anticipo dei festeggiamenti ha iniziato ad accendere e lanciare mortaretti. Prima in strada. Poi ha alzato il tiro, scagliandoli contro gli amici. Infine ha preso a buttarli addosso ai passanti, con l’intento di spaventarli.

A quel punto alcune delle persone prese di mira hanno fermato una volante di passaggio, chiedendone l’intervento. Gli operatori, scesi dalla vettura, hanno identificato il quindicenne, proponendogli con le buone di smettere di giocare al “piccolo artificiere”. Nulla. Il ragazzo, quasi in segno di sfida, ha iniziato a gettare raudi e miccettoni in direzione dei poliziotti.

Uno degli agenti, a quel punto, ha provato a sottrargli il materiale. Il ragazzo ha girato i tacchi e se l’è data a gambe, con il poliziotto alle calcagna, liberandosi della scatola, gettata in un cespuglio. L’inseguimento si è concluso dopo circa 200 metri. Il tunisino è stato acciuffato e denunciato a piede libero con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Alla madre è toccato andarlo a prendere in questura. I petardi (la cui vendita era vietata agli under 18), comprese altre confezioni recuperate fra la vegetazione, sono stati sequestrati.