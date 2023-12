Botti di Capodanno illegali sotto il bancone di un bar e in un negozio: due sequestri nel Comasco

Beregazzo con Figliaro (Como), 30 dicembre 2023 – Fuochi d’artificio senza autorizzazione alla vendita o conservati in condizioni pericolose: sono due i sequestri svolti dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura negli ultimi giorni. Il primo a Beregazzo con Figliaro mercoledì, quando è stato denunciato un cittadino cinese di 31 anni residente in provincia di Modena, nel cui negozio e in un magazzino sono stati trovati e sequestrati parecchi artifici pirotecnici, senza le previste cautele, in tutto 368 chili di materiale pirotecnico.

Venerdì la polizia è intervenuta in un bar di Tremezzina dove, sotto il bancone, sono stati trovati 129 grossi petardi artigianali, del peso totale di oltre 7 chili, e 33 petardi flash, più piccoli. Il titolare, un italiano di 42 anni di Cusino, è stato denunciato per detenzione di materiale pirotecnico senza licenza e senza cautele.