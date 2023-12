Vigevano, festeggiano il compleanno di una bambina facendo esplodere 100 botti: sanzionati

Vigevano (Pavia), 29 dicembre 2023 – Stavano festeggiando il compleanno di una bambina ma hanno deciso di farlo in modo piuttosto rumoroso, facendo esplodere una batteria di 100 fuochi d’artificio il cui utilizzo è stato vietato dal Comune in questi giorni di festa.

I responsabili sono stati identificati dagli agenti della polizia locale, che qualcuno ha avvisato tempestivamente, e andranno incontro a una sanzione decisamente salata per la violazione del regolamento di polizia urbana. L’episodio è avvenuto nella prima serata di ieri nella zona di corso Genova. "Come amministrazione – commenta l’assessore alla polizia locale, Nicola Scardillo – auspichiamo che in questo periodo di festività vengano adottati dei comportamenti responsabili circa l’utilizzo dei fuochi d’artificio di qualunque tipo che sono pericolosi, oltre che vietati, e questo per garantire l’incolumità delle persone e degli animali”.