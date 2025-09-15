Incontriamoci

al Death Cafè

Mauro Cerri
Incontriamoci al Death Cafè
Bergamo
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Foto-abusi su sito pornoCercatore funghi mortoIliass AouaniSoda caustica al barTragedia SannazaroMeteo
Acquista il giornale
CronacaStezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo
15 set 2025
REDAZIONE BERGAMO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bergamo
  3. Cronaca
  4. Stezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo

Stezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo

L’episodio si è verificato all’Italmark, nelle vicinanze della caserma dei carabinieri. Il coraggioso 55enne in ospedale con un preoccupante trauma cranico, l'investitore è uccel di bosco. Lo cercano i militari dell’Arma

Sul posto soccorritori e carabinieri (Archivio)

Sul posto soccorritori e carabinieri (Archivio)

Per approfondire:

Stezzano, 16 settembre 2025 – Corre in aiuto di una cassiere che ha appena subìto un furto con truffa e viene investito dall’autore del raggiro.

Ha rischiato di pagare caro un gesto di coraggio il cliente cinquantacinquenne dell’Italmark, un supermercato di Stezzano, finito all’ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto e proiettato in strada. I medici stanno monitorando il grave trauma cranico riportato battendo il capo contro l’asfalto.

L’intervento

La vicenda risale alle 19.45. Ultimi clienti all’interno del supermercato. In fila, a una delle casse, ce ne sono due. Uno di questi tenta il blitz e, approfittando di un momento di distrazione di una cassiera, se la svigna con 40 euro di resto in più. 

La dipendente dell’Italmark, una volta accortasi della truffa, si mette a urlare. L’altro cliente, un 55enne residente in zona, non esita un attimo, lanciandosi all’inseguimento del truffatore. Lo raggiunge, quando questi è già saltato sulla sua auto, sgasando per cercare di allontanarsi alla massima velocità dal centro commerciale.  

L’inseguitore ha provato a fermarne la corsa, mettendosi davanti alla vettura guidata dall’autore del raggiro.

La caduta

Mal gliene è incolto. Il conducente ha proseguito nella sua corta, colpendolo con violenza. Il coraggioso 55enne è finito sul tettuccio, venendo trascinato in quella posizione per una cinquantina di metri. Poi è volato a terra, battendo la testa. Subito, mentre l’automobilista truffaldino si allontanava, sono intervenuti i soccorsi.

Il 55enne è stato portato d’urgenza all’ospedale papa Giovanni XXIII in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Preoccupano, in particolare, le ferite alla testa.

Sull’asfalto della via Santuario rimane una chiazza rossa di sangue. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, arrivati dalla vicina caserma. Hanno effettuato i rilievi e sentito i testimoni. Posti di blocco sono stati allestiti a Stezzano e nei paesi vicini. La caccia all’uomo è in corso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata