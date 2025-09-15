Stezzano: insegue il truffatore dopo il colpo al supermercato e viene investito, cliente gravissimo

Stezzano, 16 settembre 2025 – Corre in aiuto di una cassiere che ha appena subìto un furto con truffa e viene investito dall’autore del raggiro.

Ha rischiato di pagare caro un gesto di coraggio il cliente cinquantacinquenne dell’Italmark, un supermercato di Stezzano, finito all’ospedale in gravi condizioni dopo essere stato travolto e proiettato in strada. I medici stanno monitorando il grave trauma cranico riportato battendo il capo contro l’asfalto.

L’intervento

La vicenda risale alle 19.45. Ultimi clienti all’interno del supermercato. In fila, a una delle casse, ce ne sono due. Uno di questi tenta il blitz e, approfittando di un momento di distrazione di una cassiera, se la svigna con 40 euro di resto in più.

La dipendente dell’Italmark, una volta accortasi della truffa, si mette a urlare. L’altro cliente, un 55enne residente in zona, non esita un attimo, lanciandosi all’inseguimento del truffatore. Lo raggiunge, quando questi è già saltato sulla sua auto, sgasando per cercare di allontanarsi alla massima velocità dal centro commerciale.

L’inseguitore ha provato a fermarne la corsa, mettendosi davanti alla vettura guidata dall’autore del raggiro.

La caduta

Mal gliene è incolto. Il conducente ha proseguito nella sua corta, colpendolo con violenza. Il coraggioso 55enne è finito sul tettuccio, venendo trascinato in quella posizione per una cinquantina di metri. Poi è volato a terra, battendo la testa. Subito, mentre l’automobilista truffaldino si allontanava, sono intervenuti i soccorsi.

Il 55enne è stato portato d’urgenza all’ospedale papa Giovanni XXIII in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi. Preoccupano, in particolare, le ferite alla testa.

Sull’asfalto della via Santuario rimane una chiazza rossa di sangue. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, arrivati dalla vicina caserma. Hanno effettuato i rilievi e sentito i testimoni. Posti di blocco sono stati allestiti a Stezzano e nei paesi vicini. La caccia all’uomo è in corso.