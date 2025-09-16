Giudice di pace in tilt. Arrivano i rinforzi

Rinforzi in vista per l’ufficio del Giudice di pace di Bergamo, alle prese da tempo con una cronica carenza d’organico: attualmente ci sono solo 7 giudici dei 21 previsti (erano 8 fino a fine luglio). Da ottobre prenderanno servizio 5 nuovi giudici, mentre per il prossimo anno sono attesi altri 3-4 rinforzi. In sostanza si potrebbe salire fino a 16 magistrati onorari, più del doppio degli attuali, anche se ancora lontani dalla pianta teorica che, come detto, ne prevede 21. "Sarà una vera e propria boccata d’ossigeno - spiega Vito Di Vita, presidente facente funzione del Tribunale di Bergamo -. E sarà la situazione migliore da dieci anni a questa parte". Da questo officio giudiziario, ubicato nella sede in affitto di via S.Alessandro, passa un flusso sempre più rilevante di procedimenti: è così in particolare per l’ambito civile, visto che la riforma Cartabia ne ha raddoppiato la competenza per valore, alzandola fino a 10mila euro per le cause relative ai beni mobili e fino a 25mila per quelle sul risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti. La conseguenza pratica, oggi, è che la mole di lavoro è cresciuta enormemente. La fotografia è nel monitoraggio annuale del ministero della Giustizia: dai 7.696 procedimenti ikscritti al Giudice di pace nel 2023 si è passati ai 10.549 (+37,1%), e nonostante l’incremento della “produttività“ (i fascicoli definiti sono saliti da 6.316 a 9.707, +53,7%) le pendenze sono aumentate (dalle 4.165 di fine 2023 alle 5.643 di fine 2024,+35,5%). Per questo l’arrivo di nuovi giudici dovrebbe portare benefici.

"Mentre i tempi di celebrazione dei processi penali per reati di lieve entità sono più che buoni - riconosce Di Vita -, quelli dei procedimenti civili lasciavano un po’ a desiderare. Anche perchè in alcuni casi ci si è spinti a fissare le prime udienze a distanza di un anno. Con l’ingresso a ottobre di cinque nuovi giudici di pace, i tempi si dovrebbero addirittura dimezzare, scendendo a sei mesi per le prime udienze". Non solo. "È entrato in vigore - conclude Di Vita - la riforma dell’orario lavorativo dei giudici di pace, con una migliore definizione dell’organizzazione e un aumento dei procedimenti che potranno essere trattati da ciascun giudice".

Michele Andreucci