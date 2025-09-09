Voghera, fugge dai carabinieri e lancia la droga dal finestrino dell’auto: arrestato 47enne

Voghera (Pavia), 9 settembre 2025 - I carabinieri lo hanno notato in auto in via Tortona, ma anche lui ha visto la pattuglia e ha accelerato, fuggendo verso la tangenziale di Voghera. L'uomo, 47enne del posto, già pregiudicato e per questo noto ai militari che stavano effettuando un normale servizio di perlustrazione in città, è stato poi arrestato con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Mentre fuggiva dai carabinieri ha infatti lanciato dal finestrino diversi involucri, che sono stati poi recuperati e che contenevano complessivamente più di 2 etti di cocaina. Oltre ai 237 grammi di droga, i militari hanno posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione, trovato nella perquisizione personale del sospettato, che è finito in manette in attesa della convalida dell'arresto con eventuale giudizio per direttissima, nell'udienza già fissata per oggi, martedì 9 settembre, in Tribunale a Pavia.

E' stato invece denunciato in stato di libertà, sempre per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, un 23enne notato dai carabinieri di Vigevano nei pressi della stazione ferroviaria della città ducale. I militari, impegnati proprio in un servizio mirato alla prevenzione e repressione della vendita e consumo di droghe, hanno notato l'atteggiamento sospetto del giovane che hanno così controllato e perquisito.

E lo hanno trovato in possesso di circa 5 grammi di hashish e 3 pastiglie, ritenute "di sostanza verosimilmente stupefacente" (che sarà sottoposta ad analisi), ma anche di 295 euro in contanti, tutti in banconote di piccolo taglio, ritenuti il guadagno della droga già spacciata. Anche nella successiva perquisizione domiciliare, nella quale non è stata trovata altra droga, sono invece stati sequestrati ulteriori 970 euro in contanti, per i quali il giovane, che ha già precedenti, non è stato al momento in grado di fornire indicazioni su una provenienza lecita.