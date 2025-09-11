Perché fai la coda a Malpensa
Arnaldo Liguori
Perché fai la coda a Malpensa
Varese
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Stupro San ZenoneMamma “mummificata”Delitto GarlascoIl re dell'algoritmoTentato femminicidioZtl Quadrilatero Milano
Acquista il giornale
CronacaAutomobile sommersa. Salvato il conducente
11 set 2025
ROSELLA FORMENTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Varese
  3. Cronaca
  4. Automobile sommersa. Salvato il conducente

Automobile sommersa. Salvato il conducente

Annunciato dalle previsioni il maltempo si è abbattuto sulla zona del Varesotto con forti piogge che sono continuate con...

A Mercallo nella tarda serata di martedì. è crollato il muro di cinta di un’abitazione e le macerie sono finite sulla strada

A Mercallo nella tarda serata di martedì. è crollato il muro di cinta di un’abitazione e le macerie sono finite sulla strada

Per approfondire:

Annunciato dalle previsioni il maltempo si è abbattuto sulla zona del Varesotto con forti piogge che sono continuate con violenza per l’intera notte. Allagamenti di abitazioni e strade, alberi caduti e smottamenti hanno interessato diverse zone nel territorio provinciale, ad essere maggiormente colpita l’area di Vergiate e Sesto Calende.

Notte di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco, oltre una trentina gli interventi fino a ieri mattina, mentre la situazione meteorologica andava migliorando, a creare problemi soprattutto allagamenti e alberi caduti o pericolanti sulle strade. A Sesto Calende un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato, il conducente sorpreso dall’acqua che si alzava sempre più velocemente è stato soccorso dagli operatori arrivati sul posto.

Anche a Varese all’opera i vigili del fuoco intervenuti per rimuovere un albero abbattuto dalle forti piogge nel quartiere Sant’Ambrogio e mettere in sicurezza l’area. A Mercallo nella tarda serata di martedì a causa della pioggia battente che non dava tregua è crollato il muro di cinta di un’abitazione e le macerie sono finite sulla strada, fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Subito è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco per liberare via Garibaldi che poi è stata chiusa al traffico.

Rosella Formenti

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AlluvioneMaltempo