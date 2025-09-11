Automobile sommersa. Salvato il conducente

Annunciato dalle previsioni il maltempo si è abbattuto sulla zona del Varesotto con forti piogge che sono continuate con violenza per l’intera notte. Allagamenti di abitazioni e strade, alberi caduti e smottamenti hanno interessato diverse zone nel territorio provinciale, ad essere maggiormente colpita l’area di Vergiate e Sesto Calende.

Notte di lavoro intenso per le squadre dei vigili del fuoco, oltre una trentina gli interventi fino a ieri mattina, mentre la situazione meteorologica andava migliorando, a creare problemi soprattutto allagamenti e alberi caduti o pericolanti sulle strade. A Sesto Calende un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato, il conducente sorpreso dall’acqua che si alzava sempre più velocemente è stato soccorso dagli operatori arrivati sul posto.

Anche a Varese all’opera i vigili del fuoco intervenuti per rimuovere un albero abbattuto dalle forti piogge nel quartiere Sant’Ambrogio e mettere in sicurezza l’area. A Mercallo nella tarda serata di martedì a causa della pioggia battente che non dava tregua è crollato il muro di cinta di un’abitazione e le macerie sono finite sulla strada, fortunatamente in quel momento non transitava nessuno. Subito è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco per liberare via Garibaldi che poi è stata chiusa al traffico.

Rosella Formenti