GallaRunTen . Torna la corsa più attesa

Domenica si corre la GallaRunTen. La 10 chilometri competitiva, la 10 non competitiva e la Family run saranno la manifestazione di chiusura della Settimana dello sport. Quest’anno l’appuntamento ha l’augurio di Vittoria Fontana, atleta gallaratese in partenza per i Mondiali di Atletica di Tokyo, che in sede di presentazione della corsa ha autografato alcune divise ufficiali della gara. La partenza sarà alle 9.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Nuovo percorso per la 10 chilometri: veloce e competitivo, prova generale per una prossima certificazione Fidal. Iscrizioni ancora aperte sul sito https://sportpiu.org/gallarunten/. Sarà possibile iscriversi anche sabato in piazza a Gallarate, al gazebo della GallaRunTen - Sport Più.

Sono stati il sindaco Andrea Cassani e l’assessore allo Sport Claudia Mazzetti a lanciare la volata per la quarta edizione della corsa, la seconda che vede alla regia Sport Più, dopo che la manifestazione è entrata a far parte del circuito Running people. "È un’iniziativa alla quale teniamo particolarmente e che tutta la città, di anno in anno, dimostra di apprezzare - ha affermato il primo cittadino - . Domenica ci saranno alcune novità, a partire dal percorso, con arrivo e partenza al rinnovato campo sportivo Azzurri d’Italia. La GallaRunTen è un momento di festa e di comunità per la nostra città. Mi aspetto una grande risposta da parte dei runner, ma soprattutto degli appassionati, delle famiglie e dei giovani". L’assessore Mazzetti: "Sarebbe bello se ogni società sportiva partecipasse alla corsa, ognuna con un gruppo di atleti, indossando le divise sociali".

S.V.