Varese, 60enne rifiuta di farsi ricoverare e prende a pugni un infermiere dell’ospedale di Circolo

Varese, 19 marzo 2025 – Un sessantenne di Bisuschio è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver preso a pugni un infermiere di 44 anni al Pronto Soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese. L'arresto è scattato in flagranza di reato come previsto dalla norma recentemente introdotta che aggrava le pene per aggressioni con lesioni ai danni di personale medico. Il sessantenne, arrivato intorno a mezzanotte in ospedale, è stato preso in carico dopo trenta minuti.

Terminati i primi accertamenti, all’uomo è stata comunicata la necessità di un ricovero, necessità alla quale il paziente si è opposto. Ne è nata un'accesa discussione al culmine della quale il sessantenne, invalido e con patologie importanti, ha tuttavia avuto la forza di colpire con dei pugni al torace un infermiere. Dall'ospedale è partita la chiamata alla Polizia, gli agenti arrivati in pochi minuti hanno fatto scattare le manette. L'arresto è stato convalidato oggi nonostante l'opposizione del difensore del sessantenne che ha sottolineato come, viste le condizioni di salute del proprio assistito, questo non avrebbe potuto prendere a pugni nessuno.