Va all’appuntamento e sparisce nel nulla. In ansia per Kimberly

Da lunedì non si hanno notizie di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, residente a Busto Arsizio. La famiglia sta vivendo ore di angoscia, la ventenne è uscita di casa nel pomeriggio di lunedì e non è più rientrata. Avrebbe detto ai familiari di doversi incontrare con la cugina ma in realtà pare che invece avesse un appuntamento con un ragazzo.

La mamma ha avuto un ultimo contatto telefonico con la ragazza nel pomeriggio di lunedì, dopo che era uscita di casa, la informava che avrebbe cenato fuori, poi più nulla, il telefono da lunedì sera è spento. Ieri è stata diffusa una fotografia della giovane. Nel caso qualcuno la vedesse oppure avesse informazioni utili l’appello è di contattare le forze dell’ordine o di chiamare il numero 3458534355.