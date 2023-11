Kimberly Bonvissuto scomparsa a Busto Arsizio: aveva appuntamento con un ragazzo

Busto Arsizio (Varese) – Aveva detto ai genitori che sarebbe uscita a cena con la cugina, lunedì sera, invece aveva un appuntamento con un ragazzo.

E’ l’indiscrezione che emerge nell’ambito delle ricerche di Kimberly Bonvissuto, la ragazza di 20 anni di Busto Arsizio, in provincia di Varese, che manca da casa appunto da lunedì sera. Uscita dall’abitazione di via Cellini intorno alle 16, non è più tornata e i familiari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine, oltre a lanciare appelli in tv e via social per provare a rintracciarla.

In queste ore sarebbe emerso che Kimberly doveva incontrare un ragazzo e non la cugina, come aveva invece riferito alla madre, Graziana Tuccio. La cugina l’avrebbe coperta, concordando la stessa versione della serata da raccontare in famiglia e in particolare l’orario di rientro, ma alla luce della drammatica scompara avrebbe ora detto la verità. La cugina, che è anche l’ultima persona ad aver contattato Kimberly, via messaggio alle 21.30 di lunedì 20 novembre, non conosce però l’identità del ragazzo con cui la ventenne si sarebbe appunto incontrata.

Ora il telefono di Kimberly risulta invece spento, ormai da giorni, e tra i familiari cresce l’angoscia per quello che, a questo punto, non sarebbe un allontanamento volontario come poteva invece sembrare all’inizio.