Truffe telefoniche in aumento, il 97% dei numeri sono “artificiali” o inesistenti: come difendersi

Milano, 29 aprile 2025 – Alzi la mano chi non riceve, quasi quotidianamente, Sms, chiamate e email da mittenti apparentemente conosciuti: la banca, il servizio di consegne, l’operatore dell’energia. Salvo rari casi, che si possono quantificare nel 3 per cento del totale. Nel 97% dei casi, le chiamate fraudolente provengono da numeri generati ad hoc, inesistenti e non richiamabili. Truffe che sono sempre in aumento. Un mare di telefonate-raggiro che scommettono sulla pesca a strascico, contando che prima o poi sui grandi numeri qualcuno ci casca. Ebbene, da tempo gli operatori, quelli reali, mettono in guardia i propri clienti e utenti, con avvisi e consigli su come riconoscere il raggiro ed evitarlo.

Anche Enel.it è scesa in campo con questo obiettivo. “La tua sicurezza è importante per noi, per questo vogliamo aiutarti a riconoscere ed evitare le truffe telefoniche". Inizia così, infatti, il messaggio che Enel Energia ha inviato ai propri clienti per sensibilizzarli contro le truffe telefoniche, fenomeno in aumento con operatori che sempre più spesso falsificano i numeri chiamanti, facendoli sembrare cellulari italiani, quando in realtà non sono richiamabili né tracciabili.

Le chiamate fraudolente da numeri falsificati (un fenomeno che tecnicamente si chiama “spoofing”) arrivano spesso da parte di soggetti che si spacciano per aziende conosciute e affidabili come Enel Energia, sfruttando il loro nome. Una condotta ingannevole che danneggia non solo i clienti ma anche le aziende più serie e affidabili. Enel segue regole precise: effettua chiamate solo tramite numeri fissi riconoscibili e ricontattabili, anticipando la comunicazione ai suoi clienti con un SMS.

E ancora, se un cliente riceve una telefonata a nome dell’azienda può verificare su questo sito

se il numero di telefono appartiene a un canale autorizzato e segnalare eventuali truffe. Nel solo 2024 Enel Energia ha ricevuto 9.000 segnalazioni che hanno portato a presentare numerosi esposti all’Autorità Giudiziaria.