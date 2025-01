Phishing, spoofing e scareware: come difendersi dalle truffe online e dai pirati del web

I pirati del web sono arrivati a clonare i numeri dei call center delle banche, a simulare la voce degli operatori telefonisti e ad appropriarsi dei soldi di ignari correntirsi, inviando poi le somme con bonifici schermati all'estero. E non sappiamo ancora, ma immaginiamo, quali rischi possa significare un utilizzo impoprio dell'AI in questo senso. Il recente caso di Monza è solo l'ultimo di una lunga serie. Vediamo quali sono le principali truffe online e i mezzi per difendersi, con i consigli dell'Unione Nazionale Consumatori e altri siti specializzati.