Mare e sole “terapeutici“ per i bimbi di Chernobyl. In colonia ad Alassio

Sventola, sullo sfondo del mare di Alassio, la grande bandiera della Città di Busto Arsizio, l’abbraccio ideale con un simbolo ai 35 bambini ucraini, provenienti dalle zone contaminate dal disastro nucleare di Chernobyl. Sono ospiti per due settimane della colonia marina bustese grazie al progetto umanitario dei soggiorni terapeutici per i bambini che vivono nelle aree contaminate avviato trent’anni fa dall’Associazione AUBAM. Fino a due anni fa i piccoli ucraini erano accolti nelle famiglie, "dall’anno scorso – spiega Antonio Tosi, infaticabile presidente di AUBAM – abbiamo avviato questa esperienza grazie alla fondamentale collaborazione del comune di Busto Arsizio, proprietario della struttura di Alassio, che offre il soggiorno al mare. E per i nostri piccoli amici ucraini sono giorni felici, lontani dalle bombe, dagli echi devastanti della guerra, ancora più straordinari perché per la prima volta vedono il mare.

Tosi è tra i bambini, nella fotografia con la bandiera di Busto, "e’ stata un’altra emozione per me, dopo averla ricevuta e portarla qui nella struttura marina ad Alassio, issarla e vederla sventolare" . L’associazione ha bisogno di sostegno economico per le spese di viaggio dei bambini. R.F.