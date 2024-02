Strage di Samarate, Nicolò Maja scrive un messaggio per Giulia: “Oggi compi 18 anni, eri più di una sorella”

Samarate (Varese), 18 febbraio 2024 – “Ciao Giulia, oggi é il tuo grande giorno, perché compi 18 anni”. È con queste parole che inizia il tenero messaggio di Nicolò Maja per sua sorella che non c’è più. La ragazza è stata uccisa a 16 anni dalla furia del padre, Alessandro Maja, che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all’ergastolo anche in appello per la strage di Samarate del 4 maggio 2022.

Nicolò Maja e sua sorella Giulia

Il pensiero del giovane - affidato al sito di informazione Fanpage – prosegue: “Anche se non sei fisicamente qui, sono certo che sei con noi a festeggiare. In questa giornata si fanno sentire più che mai la tua mancanza, la tua allegria e la tua spensieratezza, qualità che ti hanno sempre contraddistinta”. E infine: “Non posso fare altro che augurarmi che anche tu e la mamma stiate festeggiando. Tu eri più di una sorella per me, eri la mia grande amica. Per fortuna ho ancora i bellissimi ricordi del tempo passato insieme e li custodirò con tutto me stesso. Ti sarò grato per tutta la vita per esserci sempre stata. Un bacio a te, che sei sempre accanto a me. Manchi un sacco a tutti! Ciao Giulia e ancora tanti auguri”.

Nicolò, che in quella tragedia ha perso Giulia ma anche la mamma Stefania, è stato nuovamente operato nei giorni scorsi a seguito dei gravi traumi subiti alla testa dalla violenza del padre. Le difficoltà restano ancora tante, ma in questi mesi non sono mancati i progressi: Nicolò è anche tornato a camminare sulle sue gambe.

Il giovane ha sempre visto la solidarietà da parte della sua comunità ma anche di sostenitori inattesi, dal Palermo Calcio – di cui è tifoso – a chi lo ha portato in volo sul lago di Como, su un aereo da turismo, per assecondare il suo desiderio di poter pilotare.