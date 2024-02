Strage di Samarate, Alessandro Maja: “Non mi perdonerò mai”

“Adoravo la mia famiglia: confido nel perdono di Gesù determinato dal mio pentimento”. Lo ha spiegato Alessandro Maja, l’interior designer che nel maggio 2022 ha ucciso la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia e ha ridotto in fin di vita il primogenito Nicolò, unico sopravvissuto alla strage familiare avvenuta a Samarate (Varese).

L'uomo, condannato all'ergastolo in primo grado, è intervenuto con una breve dichiarazione spontanea all’apertura del processo d’appello, a Milano. Ha riferito di aver agito in uno stato di “squilibrio emotivo” che lo ha portato a “cancellare la mia famiglia”.

“Non riuscirò mai a perdonarmi - ha proseguito - e spero nella clemenza e in una pena adeguata”. Il suo difensore, l’avvocato Gino Colombo, ha impegnato la sentenza di primo grado chiedendo una nuova perizia psichiatrica. Istanza alla quale si è opposta la Procura generale, ritenendo “convincente” la perizia disposta dalla Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha ritenuto l'uomo capace di intendere e di volere.

“Una tragedia grandissima sotto tutti i punti di vista - ha detto in aula il procuratore generale Francesca Nanni - si fa fatica ad accettare che una persona sana abbia compiuto tutto questo ma la perizia ha tenuto conto correttamente di tutti gli elementi”. Nicolò Maja, che ha affrontato nei giorni scorsi una delicata operazione, non è presente in aula. Assiste all'udienza, invece, il nonno materno, Giulio Pivetta, accompagnato dall’avvocato Stefano Bettinelli, legale delle parti civili.