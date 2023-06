Samarate, il ladro seriale andrà in comunità. Il sindaco Puricelli: “Sono contento, per tutti”

Samarate, 22 giugno 2023 – Tira un forte sospiro di sollievo il sindaco di Samarate Enrico Puricelli, l’appello accorato dell’altro giorno per trovare una collocazione in comunità al “Nano”, il trentenne, con problemi psichiatrici e di tossicodipendenza, che da un anno è responsabile di continui furti, per i quali è stato più volte denunciato, è stato accolto.

“Oggi ho ricevuto la notizia che attendevo – dice Puricelli – il Nano entra in una struttura in cui potrà essere curato. Sono contento perché la situazione negli ultimi tempi era diventata pesante, i miei concittadini erano esasperati e il timore era che qualcuno potesse farsi giustizia da solo, insomma temevo anche per l’incolumità del Nano”.

Solo l’altro giorno, sorpreso a tentare un furto, ha rischiato il linciaggio, salvato dagli agenti della Polizia locale. Dunque l’appello di Puricelli è arrivato in Regione, all’assessore al Welfare Guido Bertolaso e la situazione si è sbloccata.

"Ringrazio il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, il direttore di ATS Insubria Lucas Maria Gutierrez, per la collaborazione, lo staff dell’assessore Bertolaso e il consigliere regionale Emanuele Monti, presidente della Commissione al Welfare , il clima era diventato davvero pesante per questa vicenda e questo mi preoccupava, ora con i miei cittadini ritroviamo la serenità mentre il Nano potrà ricevere le cure di cui ha bisogno”.