Nuova passerella ciclopedonale. La Giunta approva il progetto

Il progetto esecutivo è già stato approvato in Giunta. L’opera, una passerella ciclopedonale sopra la ferrovia contribuirà a garantire sicurezza ai pedoni e ai ciclisti in una zona di intenso traffico, anche per la presenza di molte attività commerciali. La struttura consentirà di scavalcare i binari della linea Milano-Domodossola collegando la Statale 33 del Sempione e le rotonde all’incrocio tra le due Provinciali.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marino Facchin: "Il ponte stradale già esistente con due piccoli marciapiedi non è sufficiente", da qui la decisione di intervenire con la nuova infrastruttura. L’Amministrazione comunale ha partecipato a un bando provinciale, Villa Recalcati ha assegnato un contributo di 270mila euro cui sono stati aggiunti fondi comunali per realizzare le modifiche richieste da RfI. Il progetto è già stato approvato, mentre è da definire il cronoprogamma dei lavori per realizzare la passerella necessaria a garantire più sicurezza a pedoni e ciclisti.