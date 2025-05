Torna Insight, con installazioni ed eventi. In città ventiquattro mostre diffuse

Dal 10 al 18 maggio Varese ospita la quinta edizione di Insight Foto Festival, manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea che porta in città 24 mostre diffuse, ospitate in 10 sedi espositive tra spazi istituzionali e informali. Alle esposizioni si affiancano installazioni ed eventi. La manifestazione è promossa da Aps Gattabuia, in partenariato con il Comune e con il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto. L’intero programma è a ingresso libero. Spiccano due mostre all’aperto, in piazza Monte Grappa e nel parco di Villa Mirabello, luoghi di grande passaggio, per favorire l’incontro spontaneo con l’arte nella quotidianità urbana. Tra le novità 2025 anche due mostre in realtà aumentata, pensate per coinvolgere i più giovani e incuriosire anche il pubblico adulto con un’esperienza interattiva e immersiva che unisce arte e innovazione. Il programma completo è sul sito insightfotofest.it.