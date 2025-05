No al Remigration summit, Anpi contro ultradestra: “Rifiutiamo il razzismo”

Busto Arsizio (Varese) – È la risposta antifascista al “Remigration summit“ dell’ultra destra: Anpi (Associazione Partigiani) Provinciale Varese e Anpi Busto Arsizio hanno organizzato il presidio che si terrà oggi a Busto Arsizio alle ore 18 in via Fratelli d’Italia, presso il monumento alla Resistenza e alla Deportazione. Il “Remigration summit” dell’ultra destra europea, che teorizza le deportazioni di immigrati su base etnica è previsto in territorio varesino domani e la sede, secondo indiscrezioni, sarebbe stata individuata nel Teatro Condominio a Gallarate che ieri smentiva. Tuttavia, proprio sulla città dei Due Galli, sarebbe aumentata nelle ultime ore l’attenzione da parte delle forze di polizia.

I partecipanti al “remigration summit” stanno comunque arrivando: ieri è stato fermato a Malpensa dagli agenti di Polaria, Rasmus Paludan, l’estremista danese appena atterrato. L’attivista politico classe 1982 dopo qualche ora è stato espulso dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico relativamente ad alcuni episodi che lo aveva visto bruciare il Corano. Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto, dal questore e convalidato dal Tribunale di Milano.

L’Anpi ha spiegato il senso del sit in. “La nostra presenza a Busto Arsizio davanti al Monumento alla Resistenza e alla Deportazione è finalizzata a ribadire il rifiuto di teorie ed iniziative delle ali più estreme delle destre europee e in particolare della teoria della cosiddetta “remigration”, carica di significati razzisti. Sarà un presidio pacifico contro il razzismo e a difesa dei diritti umani”. Aderiscono ACLI, Auser, FIVL-Raggruppamento Patrioti Alfredo di Dio, il Quadrifoglio, MASCI adulti scout, Quindi home and humanity, PD Provinciale Varese, Circolo Gagarin, PD Circolo di Busto Arsizio, Associazione Amici di Angioletto Castiglioni, CGIL Varese, 5 Stelle, Rifondazione comunista, ARCI Varese, ma ieri in serata stavano arrivando altre adesioni. No al remigration summit” si legge sulla locandina diffusa dalla CGIL di Varese che sarà presente anche al presidio organizzato sempre a Busto Arsizio per domani alle 15 in piazza Garibaldi dalla Rete Provinciale Antifascista.