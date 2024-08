Lorys Bellapianta morto cadendo dall’auto in corsa: il ragazzo che guidava era ubriaco Svolta nelle indagini sull’incidente in cui è morto il ventenne di Busto Arsizio. L’amico di 19 anni che era alla guida dell’Opel Corsa è indagato per omicidio stradale: è risultato positivo all’alcol test