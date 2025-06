Fatture false e tasse non versate. Sottratti al Fisco oltre 100mila euro. Smascherata una consulente

Le Fiamme gialle del Comando Provinciale di Varese, al termine di una complessa verifica fiscale nei confronti di una professionista operante nel settore delle consulenze e delle analisi di prodotti, hanno ottenuto un ristorno per l’erario pari ad oltre 100mila euro. Gli accertamenti fiscali, svolti dalla Compagnia della Guardia di finanza di Gaggiolo, hanno riguardato la contabilità e il fatturato della contribuente sia sul fronte dei compensi sia dei costi operativi, questi ultimi relativi a operazioni con aziende estere. Costi che si sono rilevati fittizi, in pratica fatture false in quanto autoprodotte per abbattere gli oneri tributari. Inoltre è emerso come avesse omesso di dichiarare nelle previste dichiarazioni dei redditi parte dei compensi, ricostruiti dalla polizia economico-finanziaria varesina. Complessivamente, quindi, è stata constatata un’indebita deduzione dei costi ed una infedele dichiarazione dei compensi, oltre che dell’Iva prevista per un importo complessivo, tra imposte dirette e indirette, di poco superiore ai 100mila euro.

Al termine delle ispezioni fiscali, la professionista si è avvalsa dell’istituto dell’accertamento con adesione, introdotto da una legge del 2024, condividendo nel complesso i rilievi tributari dei finanzieri e provvedendo al versamento delle imposte complessivamente evase. La stessa è stata, inoltre, segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese per i reati di dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.