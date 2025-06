Ponte sul Villoresi. Sì al senso alternato: caos traffico evitato

Richiesto dal sindaco di Lonate Pozzolo Elena Carraro, l’altro giorno è stato convocato l’incontro con Anas. Argomento sul tavolo quello che dalla scorsa settimana preoccupa residenti nella zona, commercianti, lavoratori, tra le due sponde del Ticino, in vista alla fine del mese della chiusura di un tratto della S. S. 527 Bustese in territorio lonatese per lavori al ponte sul canale Villoresi. Per 45 giorni fino al 14 agosto è previsto lo stop al traffico in un tratto strategico per i collegamenti tra Lombardia e Piemonte, considerando anche l’importanza della presenza di Malpensa con modifiche alla viabilità, definite in Prefettura alla fine di maggio, fortemente penalizzanti. Immediate sono state le reazioni nel territorio, con l’avvio di petizioni per sollecitare alternative. L’altro giorno Carraro e il collega sindaco di Oleggio Andrea Baldassini hanno incontrato in municipio a Lonate Pozzolo i tecnici di Anas ai quali hanno presentato la loro proposta. Carraro e Baldassini spiegano: "Le amministrazioni comunali hanno richiesto la possibilità di attivare un senso unico alternato, almeno per il traffico leggero, e valutare la possibilità di permettere a quello pesante di transitare sul ponte di Turbigo-Galliate". Quindi sottolineano: "Anas ha confermato la possibilità di attivare il senso unico alternato che potrebbe però comportare un allungamento dei tempi previsti".

A breve Anas fornirà il nuovo cronoprogramma, quindi fanno sapere "a seguito di nuove verifiche statiche sul ponte di Turbigo-Galliate, verrà rimossa la limitazione rendendolo una valida alternativa per i mezzi pesanti". Nei giorni scorsi dal Novarese è stata promossa una petizione su change.org. In poche ore sono arrivate oltre 200 adesioni. Ieri da parte dei promotori la comunicazione "Vittoria! A seguito dell’incontro tra il sindaco di Lonate Pozzolo Elena Carraro, il sindaco di Oleggio Andrea Baldassini e Anas Lombardia, quest’ultima ha accettato la proposta delle amministrazioni comunali di attivare un senso unico alternato per il traffico leggero. La notizia che speravamo di avere e che ci permette di continuare con le nostre attività".

Rosella Formenti