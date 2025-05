Cantieri tramvia. Restringimenti in via Corridoni

Disagi in vista per gli automobilisti bergamaschi. Da domani il tratto di via Corridoni compreso tra le vie Bronzetti e Bianzana, uno dei principali assi di collegamento tra la città e la Valle seriana, si restringerà per circa due mesi, passando da quattro a due corsie a causa dell’inizio dei cantieri per lo spostamento dei sottoservizi propeduetici alla realizzazione della nuova linea tramviaria T2, quella in corso di realizzazione tra Bergamo e Villa d’Almè. Per consentire questi interventi sono state previste una serie di variazioni alle viabilità, in vigore dalle 9 di domani fino alle 19 del 12 luglio, come disciplinato dall’ordinanza emessa dal Comune di Bergamo. In particolare in via Corridoni vi sarà il restringimento della carreggiata con realizzazione di una corsia per ogni senso di marcia e deviazione dei flussi di veicoli, alternativamente, sulla semi-carreggiata non interessata dal cantiere.

La strada attualmente è a quattro corsie, da lunedì si viaggerà su due. Le prime ad essere chiuse saranno quelle in uscita dalla città. Sulle restanti due, ora in direzione del centro, è prevista una corsia per senso di marcia. Una volta spostati i sottoservizi da questo primo lato, si passerà poi al secondo, con la chiusura delle corsie verso il centro e il transito deviato sulle due in uscita dalla città. Il divieto di transito è anche pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori, facilitato dalla realizzazione di un attraversamento pedonale temporaneo all’altezza del civico 11 di via Corridoni. Per i cantieri chiuderà anche piazzale Loverini, tra via Corridoni e il civico 7, dove sarà in vigore il divieto di transito e di sosta.

Michele Andreucci