A Varese le piste ciclabili sotto la sorveglianza dei carabinieri forestali: via ai controlli in sella alle e-bike

Arcisate (Varese), 25 giugno 2025 – Un nuovo servizio di vigilanza, in modalità ecologica, per i carabinieri forestali forniti di E-bike. Da alcuni giorni il personale militare del Nucleo Carabinieri Forestali di Arcisate sta effettuando controlli anche a bordo di biciclette. Hanno iniziato a svolgere servizi con pattuglie ciclomontate attraverso la pista ciclabile, sulle aree marginali contigue al lago di Varese, luogo di interesse comunitario e rientrante nella rete Natura 2000.

Gavirate e Schiranna

In questo modo gli operatori Forestali riescono ad effettuare attività di vigilanza in località di maggior richiamo turistico, come Gavirate o la Schiranna, offrendo un importante servizio di prossimità e vicinanza ai cittadini con una presenza più capillare sul territorio e di immediato supporto agli utenti, per rispondere alle loro istanze, segnalazioni e richieste di informazioni. Proprio di recente importante il loro impiego durante i campionati mondiali di canottaggio, che si sono svolti sul bacino varesino dal 13 al 15 giugno 2025.

Caratteristiche

Le pattuglie in bicicletta sono silenziose, agili, discrete ed ecologiche, inoltre procedendo a passo lento è possibile monitorare il territorio con maggiore efficacia, senza creare disturbo alla fauna selvatica. Da sottolineare anche un altro aspetto importante, educativo: la scelta di vigilare il territorio con le E-Bike contribuisce anche a diffondere la cultura della sostenibilità nel territorio, da tutelare e rispettare.

Il monitoraggio

Le E-Bike a pedalata assistita in dotazione da qualche giorno ai carabinieri forestali sono mezzi pratici che permettono di muoversi sia sulle strade che su percorsi accidentati, anche grazie alla preparazione, professionale ed atletica, del personale che svolge questo tipo di attività. Tra le altre cose, il servizio ciclomontato permette di monitorare con maggiore efficacia la presenza di rifiuti abbandonati nelle aree boscate, di verificare la detenzione di cani al guinzaglio, contrastando la presenza di animali liberi che in passato hanno creato problemi per le aggressioni e di effettuare controlli ittici lungo le sponde del lago.

Maggiore sicurezza

L’obiettivo infine è inoltre di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini che possono vedere nei carabinieri in bicicletta una pattuglia di prossimità con cui poter stabilire un contatto ed interagire più facilmente. I carabinieri forestali sono una presenza importante nel territorio varesino, quotidianamente impegnati a contrastare situazioni di illegalità in vari ambiti, da ricordare anche l’impegno educativo su tematiche ambientali nelle scuole con incontri con gli studenti.