Blitz nei boschi dello spaccio. Trovate sei e-bike tra le foglie

Quando gli investigatori della Squadra Mobile, venerdì scorso, hanno arrestato in flagranza nei boschi sopra Talamona un pusher e trovato quasi tre chili di droga e armi dentro una tenda da campeggio, nascoste sotto fogliame e arbusti sono spuntate anche sei bici, verosimilmente rubate: una e-bike (marca Eskute), due biciclettine elettriche con ruote grosse (Brera e Icon) e tre mountain bike (B-Twin, Rockrider e una rossa senza marca) del valore stimato in parecchie migliaia di euro. Le bici ora si trovano in Questura.

Non è escluso che tra quelle recuperate a Talamona qualcuno possa ritrovare la propria, rubata recentemente. Le segnalazioni di bici portate via da cortili o garage sono piuttosto frequenti sui social e altrettanto frequenti sono i post di chi poi le ritrova abbandonate, quasi sempre perché utilizzate da chi deve andare a effettuare consegne.

Anche la banda di giovanissimi, che nei mesi scorsi era riuscita a mettere a segno una serie di furti in diverse farmacie della Media Valle, si muoveva lungo il Sentiero Valtellina su bici rubate, mentre alcune settimane fa due costose mountainbike da più di 11mila euro sono sparite dal portabici fissato su un auto, mentre il proprietario era a casa della fidanzata, nel borgo di Ere di Buglio in Mont: si sospetta che sia stato seguito e “curato“.