Notte di risse e feriti a Gallarate. L’esordio dell’ordinanza anti-maranza: una successione di aggressioni nel fine settimana

Varese, 12 maggio 2025 – Notte violenta tra sabato e domenica, soccorsi in azione per i feriti, fortunatamente non gravi, prima a Varese e poi in due casi a Gallarate. Il primo intervento da parte degli operatori del 118 a Varese intorno all’1,30, soccorso un giovane di vent’anni vittima di un’aggressione in via Cattaneo. Il ventenne è stato accompagnato al pronto soccorso, sul posto gli agenti della Polizia. A Varese di recente altri due episodi sui quali continuano le indagini, l’aggressione di un trentenne, picchiato nella zona di Belforte (per lui 10 giorni di prognosi) derubato dell’auto, poi ritrovata dagli inquirenti, l’altro, durante una lite in un bar il ferimento, per fortuna non grave, di un marocchino, estraneo al litigio, colpito da un proiettile partito accidentalmente da una pistola, arrestato un italiano.

A Gallarate

Due invece le aggressioni avvenute nella notte tra sabato e ieri domenica a Gallarate dove solo venerdì 9 maggio è entrata in vigore la nuova ordinanza, denominata “antimaranza“ per tutelare la sicurezza e contrastare comportamenti, soprattutto da parte delle baby gang, che già in passato hanno creato problemi. L’intervento dei soccorsi è stato richiesto in centro, in piazza Risorgimento, per un uomo di 47 anni, che sarebbe stato aggredito. Intorno alle 4 un secondo intervento dei soccorsi sempre a Gallarate in viale Milano dove gli operatori hanno prestato assistenza a due giovani, 26 e 30 anni, aggrediti per cause ancora da accertare.

Divieto d'alcolici

In particolare nella zona stazione e nel centro storico, i punti più attenzionati, sono attive le misure di prevenzione e tutela, quindi divieto di consumo e detenzione di alcolici e bevande in vetro in strada, dalle ore 17 alle 6, stop alla vendita per asporto di alcolici e bevande in vetro da parte di negozi, locali e distributori automatici, dal 9 maggio all’8 giugno, sempre nella stessa fascia oraria.

L’ordinanza prevede inoltre il divieto di assembramenti molesti o pericolosi. Proprio nella giornata di venerdì, in concomitanza dell’entrata in vigore dell’ordinanza a Gallarate è arrivato il sottosegretario agli Interni Nicola Molteni che ha apprezzato il provvedimento in vigore fino al 31 agosto.