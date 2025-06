Nuovo teatro cittadino. Via libera dalla Regione

Per il nuovo teatro di Varese Regione Lombardia conferma lo stanziamento di 9 milioni e 425mila euro per l’atto integrativo dell’accordo di programma. Fondi che vanno ad aggiungersi agli altri 20 milioni già stanziati, portando così a quasi 30 milioni (29.425.000) il totale delle risorse che arrivano da Palazzo Lombardia per il progetto, integrate dai quasi 11 milioni messi a disposizione dal Comune.

La giunta regionale ha dato il via libera alla proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con gli assessori Francesca Caruso (cultura) e Massimo Sertori (enti locali e programmazione negoziata). L’accordo di programma è finalizzato alla realizzazione del nuovo teatro cittadino presso l’ex Politeama e alla collegata riqualificazione urbanistica e funzionale dell’area che si affaccia su piazza Repubblica, dove sono presenti l’ex caserma Garibaldi e il rettorato dell’Università dell’Insubria.

"Il mio passato di sindaco di Varese - ha sottolineato Fontana - mi consente di conoscere bene questo progetto. Ancora una volta Regione conferma l’attenzione alla rigenerazione urbana e alla diversificazione dell’offerta culturale. Un intervento che ha molteplici sfaccettature, innanzitutto quella di garantire pieno sostegno al sistema della cultura della città, della provincia e dell’intera Lombardia". Dell’accordo di programma fanno parte oltre a Regione e Comune anche la Provincia di Varese e l’ateneo cittadino.

Lo scorso 6 maggio in Regione in occasione di una riunione del collegio di vigilanza era stato presentato il progetto definitivo del nuovo teatro, con i disegni e i render di come sarà il nuovo spazio culturale. Più di 830 i posti previsti tra platea e galleria, a cui si affiancano il foyer, la fossa per l’orchestra e uno spazio bar/ristorante.

"Come Regione - evidenzia l’assessore Caruso - stiamo mettendo in campo un grande impegno finanziario e tecnico per offrire a Varese un teatro all’avanguardia, moderno e funzionale, che sia davvero all’altezza dell’importanza storica e culturale della città. Stanziamo risorse decisive per realizzare una struttura che consentirà di arricchire la programmazione culturale di Varese, rappresentando un nuovo punto di riferimento per i cittadini e per le compagnie teatrali che animano il territorio".

Per l’assessore Sertori l’obiettivo è quello di "trasformare il progetto in una realtà modello a livello regionale e non solo". Gli oltre 9 milioni aggiuntivi stanziati da Regione saranno erogati in parte nel 2026 all’affidamento dei lavori e in parte nel 2027 in due tranche: a metà cantiere e al collaudo.