Morto nell’auto in fiamme al casello di Gallarate: oggi l’ultimo saluto a Pietro Balzarini

Masnago (Varese), 15 luglio – Saranno celebrati questo pomeriggio alle 14 nella chiesa parrocchiale di Masnago i funerali di Pietro Balzarini, 53 anni, manager varesino nel settore aeronautico, morto tragicamente nella mattina di sabato, nell’incendio della sua auto,che si è schiantata contro la cuspide all’altezza del casello a Gallarate. Un impatto violento e l’auto ha preso fuoco non lasciando scampo a Balzarini, forse colto da un malore che potrebbe aver causato la perdita di controllo della vettura. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia del manager molto stimato in città per la sua professione e per le sue qualità umane.