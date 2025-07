Segnalato caso di Chikungunya. Si corre ai ripari

Caldo e non solo: a Gallarate è stato segnalato un caso di Chikungunya, malattia virale trasmessa dalle zanzare della specie Aedes (zanzara tigre). A presentare i sintomi è stato un residente nella zona del quartiere Moriggia. La segnalazione è arrivata il primo luglio al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell’Ats dell’Insubria, quindi è stato avviato subito il protocollo di prevenzione per ridurre al minimo l’eventualità di altri contagi che avvengono dalle zanzare. L’amministrazione comunale di Gallarate ha già disposto per tre sere - oggi, domani e dopodomani - una disinfestazione straordinaria a scopo preventivo. Non è noto se la persona che ha manifestato i sintomi dell’infezione da virus Chikungunya fosse di rientro da un viaggio all’estero.

Nella nota trasmessa al Comune, Ats sottolinea che la malattia non si trasmette da persona a persona. Il periodo di incubazione varia fino a un massimo di dodici giorni e di solito la malattia si manifesta in maniera improvvisa, con febbre e dolori alle articolazioni tali da limitare i movimenti. L’azienda incaricata per la disinfestazione opererà nelle ore serali, dopo le 18. L’avviso diramato dall’amministrazione raccomanda: "Nell’area interessata dal provvedimento, per un raggio di 200 metri, bisogna tenere le porte e le finestre chiuse dopo le 18.30, tenere gli animali domestici all’interno delle proprie abitazioni, evitare di stendere i panni nelle ore serali, non mangiare per almeno 72 ore le verdure dei proprio orti".

Rosella Formenti