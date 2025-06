Inaugurato ColtivAbile. Un orto inclusivo per capacità differenti

È stato inaugurato ColtivAbile, l’orto inclusivo realizzato dall’associazione Madonna Regina Aps di via Corelli, un progetto che ha semi preziosi da far germogliare: inclusione,dignità, speranza. ColtivAbile è uno spazio accessibile a tutti, una realtà che grazie ai volontari e ai genitori dei dieci ragazzi diversamente abili impegnati nel progetto, manda un messaggio concreto di accoglienza nei confronti di ogni tipo di fragilità. Ci sono orti, frutteti, arnie, le aree coltivate sono rialzate per permettere di lavorare anche a chi ha difficoltà motorie, e non ci sono ostacoli per le sedie a rotelle. Un esempio autentico di inclusione, nessuno è escluso e ogni ragazzo può esprimere le proprie potenzialità. Spiega Eloise Davanzo, presidente di Madonna Regina Aps: "Mi sono resa conto di quanto la natura sia importante per valorizzare le abilità di questi ragazzi, quindi mi sono formata come orto-terapista: coltivare l’orto serve a incrementare autonomia e autostima, costruendo un progetto di vita per ragazzi che hanno abilità differenti. Anche chi ha una disabilità grave, qui può trovare lo spazio dove dire "Ci sono e valgo anch’io".

R.F.