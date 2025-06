Incendio e fumo nero al termovalorizzatore. Paura tra i residenti

Ha suscitato preoccupazione la densa colonna di fumo ben visibile ieri in tarda mattinata nel quartiere di Borsano. Tanti i residenti in allarme perché interessata dall’incendio era la zona del termovalorizzatore di Neutalia. Sul posto sono intervenuti gli operatori della squadra antincendio dell’azienda e i vigili del fuoco. Neutalia ha diffuso una nota per chiarire l’accaduto. "Intorno alle 11 si è verificato, per cause ancora ignote, un incendio nell’area di stoccaggio dei rifiuti ingombranti non pericolosi come mobili, suppellettili, eccetera gestita da terzi. L’incendio è stato circoscritto e prontamente domato dalle squadre antincendio dell’azienda e dai vigili del fuoco. Non ci sono stati danni alle persone e all’impianto né sono state coinvolte altre aree. Le fiamme hanno interessato una porzione circoscritta, detta baia, dell’area dedicata ai rifiuti ingombranti. Le baie progettate e realizzate da Neutalia hanno lo scopo di circoscrivere e ridurre i rischi legati alla possibile propagazione delle fiamme alle aree limitrofe". Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Il sindaco ha rassicurato la popolazione: i rilievi dell’Arpa hanno escluso rischi e verranno effttuati altri controlli.

R.F.